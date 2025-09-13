У бывшего замминистра обороны Иванова нашли более 40 элитных часов

При обысках в загородном доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова была обнаружена коллекция люксовых часов: всего 44 изделия брендов Patek Philippe, Breguet, Сartier, Tank Francaise, Marine, Hublot, Vintage, Breitling. Один экземпляр без бренда, именной, с гравировкой: "Такой Тимур Иванов один", передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Ранее сообщалось, что у Иванова изъяли также коллекцию из 170 ювелирных изделий (серьги, кольца, колье, запонки и браслеты из золота и серебра с бриллиантами).

На уходящей неделе Следственный комитет объявил о завершении расследования второго уголовного дела в отношении Иваонва (всего их четыре, по одному уже вынесен приговор). По этому делу Иванову вменяют три взятки на общую сумму более 1,3 млрд руб. (в виде строительных работ, невозвратного кредита и строительства бани), а также легализацию преступных доходов.