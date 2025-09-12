СМИ: Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму уголовному делу

Следователи ужесточили обвинение по второму уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Следственные действия завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иванову вменяется получение трех взяток в особо крупном размере, легализация имущества, приобретенного преступным путем, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

Источник в силовых структурах добавил, что появление нового обвинения в незаконном обороте оружия связано с тем, что экс-замминистра Минобороны, "как установила экспертиза, сам переделывал стволы". Всего у Иванова во время обыска нашли 26 единиц оружия, среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишен государственных наград.