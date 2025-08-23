24 Августа 2025
Происшествия Санкт-Петербург Кировская область Самарская область Нижегородская область Пензенская область Ульяновская область Удмуртская Республика
Фото: Накануне.RU

Еще несколько аэропортов пережидают воздушную опасность

Еще несколько аэропортов закрылись по решению Росавиации.

С 19.50 мск не принимает и не отправляет рейсы ульяновский аэропорт Баратаевка. Аэропорт Ижевска закрылся в 20.10 мск. Самарский Курумоч приостановил работу в 20.38 мск.

Ранее были закрыты аэропорты Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Кирова, Санкт-Петербурга.

Силы ПВО отражают массированную воздушную атаку. Аэропорты Москвы пока не закрыты, однако мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны, в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

  • десять БПЛА – над территорией Калужской области,
  • семь БПЛА – над территорией Брянской области,
  • пять БПЛА – над территорией Новгородской области,
  • четыре БПЛА – над территорией Ленинградской области,
  • три БПЛА – над территорией Тверской области,
  • два БПЛА – над территорией Смоленской области,
  • один БПЛА – над территорией Тульской области.

Теги: аэропорт, воздушная опасность


Ранее 23.08.2025 21:14 Мск В Шереметьево введены ограничения в связи с планом "Ковер"
Ранее 23.08.2025 21:06 Мск Пулково возобновил работу
Ранее 23.08.2025 20:49 Мск Пассажирам, застрявшим в Пулково, раздают коврики и складные стулья

Ранее 23.08.2025 19:19 Мск Ограничения введены в нескольких российских аэропортах
Ранее 23.08.2025 16:25 Мск Массовые задержки рейсов отмечаются в Пулково

