Еще несколько аэропортов пережидают воздушную опасность

Еще несколько аэропортов закрылись по решению Росавиации.

С 19.50 мск не принимает и не отправляет рейсы ульяновский аэропорт Баратаевка. Аэропорт Ижевска закрылся в 20.10 мск. Самарский Курумоч приостановил работу в 20.38 мск.

Ранее были закрыты аэропорты Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Кирова, Санкт-Петербурга.

Силы ПВО отражают массированную воздушную атаку. Аэропорты Москвы пока не закрыты, однако мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны, в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: