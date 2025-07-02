Mash: ВС РФ открыли прямую дорогу на Сумы

Российские военные выбили из села Юнаковка в Сумской области бойцов ВСУ и открыли прямую дорогу на Сумы, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, населенный пункт взяли военнослужащие 11-й и 83-й бригад ВДВ.

Юнаковка находится на стратегической высоте и является наиболее укрепленным пунктом перед Сумами. После взятия села российские войска получили контроль над трассой Сумы — Суджа.

В июне президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что не исключает взятие Сум, однако отметил, что сейчас такой задачи нет. По его словам, действия России обусловлены в том числе постоянными обстрелами приграничных территорий страны со стороны ВСУ. Путин отметил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Дальше - город Сумы, областной центр.