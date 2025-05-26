ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской области

Российская армия взяла под контроль два населенных пункта в Сумской области Украины, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", - говорится в сводке ведомства.

Напомним, после освобождения Курской области президент РФ Владимир Путин сообщал, что ВС России уже работают над созданием буферной зоны вдоль границы с Украиной.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооруженных сил Украины. Российские войска вернули под контроль последний населенный пункт - село Горналь.