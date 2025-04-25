Baza: Взорвавшейся в Балашихе машиной владел уроженец города Сумы

Уроженец украинского города Сумы был последним владельцем взорвавшейся машины в Балашихе, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, мужчину зовут Игнат Кузин, с 2015 года он был зарегистрирован в Карачаево-Черкесской республике.

Кузин купил "Фольксваген Гольф", который сегодня взорвался в Балашихе, в начале февраля 2025 года у предыдущего владельца – Андрея П.

Напомним, при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

По предварительным данным, сработало заложенное в машине самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. СВУ было заложено рядом с газовым баллоном.

По данным SHOT, автомобиль подогнали к дому, где проживал Москалик, несколько дней назад. Предварительно, СВУ было приведено в действие дистанционно, пишет телеграм-канал. По одной из версий, исполнители теракта могли следить за жертвой также, как и за погибшим генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым — дистанционно, установив камеру неподалеку, и ведя трансляцию.