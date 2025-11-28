ЦПКиО Екатеринбурга открывает Снежный парк со светящимися фигурами и новогодней елкой

В ЦПКиО Екатеринбурга открывают Снежный парк с полюбившимися многим горожанам светящимися фигурами. Новогоднюю атмосферу в парке Маяковского запустят уже 6 декабря - тогда же зажгут и главную новогоднюю елку.

В следующую субботу посетителей парка ждет целая праздничная программа. В 16.30 появятся первые светящиеся фигуры и тематическая музыка, а в 17.00 на главной сцене начнется спектакль "Автобус Чудес" от театральной компании "МорэS".

"Добрые лесные духи Ель-Ча-Та приедут к нам на волшебном автобусе, полном сюрпризов — будет и жонглирование, и фокусы, и душевные объятия, и настоящее зимнее чудо", - сообщает пресс-служба ЦПКиО.

В 17.45 для горожан зажгут главную елку, а парк озарят сотни огней, создавая сказочную атмосферу приближающегося Нового года.

"Приходите с семьёй и друзьями - будет тепло, уютно и по-настоящему празднично. Наполним начало зимы волшебными моментами и первыми красивыми фотографиями в Снежном парке Маяковского. Одевайтесь по погоде и до встречи!" - говорится в сообщении.