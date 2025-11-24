Бастрыкину доложат по делу о нападении стаи собак на ребенка в Карпинске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нападении стаи собак на ребенка на Среднем Урале.

Как сообщает информационный центр СК России, из соцсети стало известно, что во дворе многоквартирного дома в Карпинске агрессивные собаки напали на восьмилетнего мальчика. Ребенка от псов спас очевидец. Отмечается, что в районе длительное время обитают безнадзорные животные, но мер к организации их отлова не принимается.

По ситуации возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования.

Напомним, ранее в центральном аппарате СК заинтересовались нападением собак на девочку в Нижнем Тагиле.