Нападением собак на девочку в Нижнем Тагиле заинтересовались в центральном аппарате СК

В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о расследовании нападения собак на ребенка в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из соцмедиа стало известно, что в Нижнем Тагиле собаки напали на девочку, когда она шла в школу. Трагедии удалось избежать благодаря очевидцу, который смог отогнать псов от ребенка.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ – "Халатность". Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить в центральный аппарат ведомства о ходе расследования и установленных на данный момент обстоятельствах.

