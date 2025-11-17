Капремонт мостового перехода через реку Волга, известного как «Старый мост» в Астрахани, готовят к капитальному ремонту

Председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев провел рабочую встречу с начальником Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергеем Альмеевым. Ключевой темой переговоров стал капитальный ремонт мостового перехода через реку Волга, известного как «Старый мост».

В ходе совещания стороны детально обсудили текущий статус подготовки к капремонту, включая этапы проектирования и организационные вопросы. Были определены приоритетные направления совместной работы для обеспечения своевременного и качественного выполнения всех этапов проекта.

Сергей Альмеев подтвердил готовность компании «Российские железные дороги» приложить все необходимые усилия для соблюдения установленного графика. Он подчеркнул важность данного объекта для транспортной инфраструктуры региона.

«Капитальный ремонт Старого моста является стратегически важным проектом для Астраханской области. Мы уверены, что совместными усилиями сможем добиться максимально быстрых результатов», – отметил Денис Афанасьев.