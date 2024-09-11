В Ишиме пьяный водитель бетономешалки устроил погоню с сотрудниками ГИБДД

В Ишиме пьяный водитель бетономешалки "Шахман" устроил погоню с ГАИшниками и улетел в кювет. К счастью, обошлось без жертв.

Видео погони опубликовали сотрудники тюменского ГИБДД. На кадрах видно, как грузовой автомобиль пытается скрыться от полицейских, но не справляется с управлением и слетает с дороги.

В ведомстве сообщили, что задержать нарушителей им помогли неравнодушные ишимцы. Местные жители стали свидетелями, как четверо водителей грузовиков в одном из заведений пьют алкоголь, и позвонили в полицию. Автоинспекторы попытались остановить грузовик "Шахман", но водитель не послушался, вскоре грузовик съехал в кювет. 30-летний водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.



Трое других мужчин, употреблявших спиртное вместе с задержанным водителем, не поехали за рулем. Автоинспекторы остановили их сегодня утром. У всех были признаки остаточного опьянения, менее установленной законом нормы, позволяющей признать водителя нетрезвым. Но один из автомобилистов ранее уже был лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду, он отстранен от управления.



Автоинспекторы выяснили, что все четыре водителя перегоняли грузовики "Шахман" из Читы в Тюмень для одной из организаций.