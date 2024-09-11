Жильцам дома в Перми, где сегодня произошло обрушение перегородок, предложат временное жилье

Жильцам дома по ул. Клары Цеткин в Перми, где сегодня произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом будет предложен вариант размещения в маневренном фонде, гостинице или общежитии. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин, передает корреспондент Накануне.RU.

После инцидента он лично приехал на место ЧП. По словам мэра, несущие стены на первом этаже в целости. Но полную оценку дадут специалисты после проведения работ по разбору обрушившихся конструкций.

На месте работают девять единиц техники и 64 сотрудника, которые проводят аварийно-спасательные работы.

В данный момент доступ людей в помещение ограничен, охрана имущества будет организована сотрудниками полиции и частной охранной организацией. В сопровождении спасателей жители могут забрать необходимые вещи, документы. Из здания эвакуировано 22 человека. Пострадавших на данный момент нет. Городскими коммунальными службами в жилом доме оперативно были отключены водоснабжение, электричество и газ.