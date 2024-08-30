"Дочка" "Роснано" объявила о намерении обанкротиться

"Дочка" "Роснано" и французского стартапа, созданная в 2011 году, заявила о намерении признать себя банкротом. В предприятие "Крокус наноэлектроника" российская компания и французский партнер вложили более 200 млн евро, об этом пишут "Ведомости".

Совместное предприятие было создано для производства магниторезистивной памяти.

В мае 2024 года сама госкорпорация "Роснано" предупредила о риске возникновения признаков банкротства.

Это произойдет в случае, если ей не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. "Исходя из оценки состояния ликвидности группы эмитента, в ближайшем будущем потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера для обеспечения своевременного и полного выполнения эмитентом своих обязательств перед кредиторами", — заявили в компании.

Отмечается, что в настоящее время "Роснано" обсуждает с кабмином РФ предоставление дополнительного финансирования, однако решения о возможности, объемах и сроках его предоставления пока не приняты. Накопленный госкомпанией долг остается критическим фактором, оказывающим негативное влияние на ее финансовое состояние.

Ранее стало известно, что "Роснано" не хватает собственных ресурсов для обслуживания долга. С 2021 года (когда Чубайс ушел в отставку) выплаты по кредитам и облигациям составили 116 млрд руб., 37 млрд руб. из них – проценты и купоны.