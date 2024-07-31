Прокуратура проверит сообщение о жителе Ревды, прикурившем от Вечного огня

Прокуратура взяла на контроль проверку инцидента, произошедшего накануне в Ревде. Судя по фото, опубликованному местным СМИ, мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в Парке Победы.

"Прокуратура взяла на контроль установление личности указанного мужчины, а также проведение доследственной проверки по данному факту. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что за осквернение символа воинской славы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года или штрафа в размере 3 млн рублей.