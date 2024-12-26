Дело рецидивиста, прикурившего от Вечного огня в Ревде, направляют в суд. Расследование завершено

В СКР по Свердловской области завершили расследование уголовного дела об осквернении Вечного огня в Ревде местным рецидивистом. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уже в ближайшее время вместе с утвержденным обвинительным заключением материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Помимо этого, в СКР Накануне.RU сообщили, что на момент происшествия, обвиняемый находился под административным надзором, назначенным ему судом. Несмотря на это, с октября 2023 по июль 2024 годов мужчина игнорировал требования закона и установленные судом административные ограничения, неоднократно умышленно допуская их несоблюдение. При сборе доказательств, была проведена психиатрическая экспертиза, согласно которой обвиняемый признан вменяемым и отдавал отчет своим действиям. Следователи также применили высокотехнологичную криминалистическую технику "Оптика-2", с помощью которой нашли камеры, запечатлевшие нарушения рецидивиста. Сам фигурант свою вину признал.

Напомним, все случилось вечером 30 июля в Ревде. Местный житель в состоянии опьянения, находясь в местном Парке Победы, прикурил сигарету от Вечного огня. После этого, мужчина присел на постамент, являющийся неотъемлемой частью символа воинской славы.

Ранее сообщалось, что еще до инцидента уралец был многократно судим, в том числе и за кражи. Сейчас его обвиняют по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ "Осквернение символа воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны", а также в 9 эпизодах по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ "Несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, ограничения, установленного ему судом, сопряженное с совершением правонарушения".

В Следственном комитете отметили, что наказание за это преступление составляет до трех лет лишения свободы