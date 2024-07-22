Администрацию Тюмени покинула вице-мэр Чудова

Ушла в отставку замглавы Тюмени Ирина Чудова. На заседании коллегии администрации города мэр Максим Афанасьев выразил ей признательность и поблагодарил ее за работу.

"Наш путь в администрации города начался почти одновременно в 1999 г. За минувшие 25 лет Ирина Александровна проявила себя как компетентный, целеустремленный и энергичный сотрудник", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Чудова – по-настоящему надежный партнер, способный достигать результатов и принимать серьезные решения.

"Ее профессионализм и ответственность снискали уважение и авторитет среди коллег", - написал Афанасьев.