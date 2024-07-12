СМИ: убитый в Перми "мальчик из чемодана" не ходил в школу

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что девятилетний мальчик, тело которого с колотыми ранами и следами удушья было обнаружено сегодня возле мусорных баков на Монастырской, находился на домашнем обучении.

Сообщается, что подозреваемая в убийстве сына 34-летняя женщина "воспитывала сына по японской системе".

Канал сообщает, что женщина нигде не работает, раньше трудилась в компании по продаже машин. Отец ребенка тоже занимался продажами. В браке пара состояла 10 лет. Два года назад женщина ушла от супруга к другому мужчине. Бывший муж подозреваемой уехал в США.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына.

Отметим, что женщина с чемоданом, в котором было обнаружено тело ребенка, попала в камеры видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит ребенок.

Саму женщину все еще ищут.