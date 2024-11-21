Мать убитого в Перми девятилетнего "мальчика из чемодана" признана вменяемой

Мать убитого в Перми девятилетнего "мальчика из чемодана" Ирина Шатова, которая является подозреваемой в убийстве ребенка, признана вменяемой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, по результатам стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы признана вменяемой, она способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими.

Напомним, Шатову задержали 13 июля 2024 года на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис. После задержания она вела себя хладнокровно и безэмоционально.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля 2024 года возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было тело ребенка, попала на записи камер видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

Отец ребенка после десяти лет брака развелся с Шатовой и уехал в США. Два года назад женщина ушла к другому мужчине.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.