В Сочи спасатели МЧС России эвакуировали потерявшегося туриста

В Сочи спасатели МЧС России эвакуировали 22-летнего туриста, который потерялся четыре дня в горах в районе хребта Алек. В его поисках были задействованы 62 спасателя, сообщили Накануне.RU в прес-службе ведомства.

Сегодня турист был обнаружен. Он находится в труднодоступной местности среди высоких деревьев. Свой поход турист не регистрировал в МЧС России. Сообщается, что мужчина был травмирован. Какая именно травма - не уточняется.

Спасатели МЧС России эвакуировали пострадавшего в район села Пластунка. Значительную часть пути спасателям пришлось преодолевать пешком по труднодоступной местности.

В настоящий момент мужчина передан врачам.