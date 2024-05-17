"Нужен металл для пушек". Чемезов объяснил, зачем "Ростеху" национализированный ЧЭМК

"Ростех" уже нашел заинтересованных инвесторов, которые готовы купить 75% "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), но их имена пока не называются. Сама госкорпорация оставит за собой 25% и строит планы по переносу производства на вырученные от продажи доли средства. Перенести неэкологичное производство за город ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорит, что без продукции национализированного недавно предприятия "мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки". В интервью РБК он также пожаловался на бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова, при котором "большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж". "При этом на продукцию, которую они нам продавали, постоянно поднимались цены. Мы уже говорим: "Слушайте, пора заканчивать", - добавил Чемезов.

В феврале этого года Генпрокуратура обвинила Антипова и его партнеров в незаконной приватизации предприятия в 90-е. Уже через месяц суд согласился с Генпрокуратурой и изъял у собственника долю в пользу государства. ЧЭМК был основным активом Антипова и самым прибыльным его заводом.

Генпрокуратура в своем иске заявляла, что ЧЭМК поставляет на экспорт продукцию, использующуюся недружественными странами для производства вооружений. В компании заявляли, что не относятся к военно-промышленному комплексу и просто поставляют ферросплавы металлургическим предприятиям, а они уже отправляют сталь различным заводам, в том числе оборонным.