"Нужен металл для пушек". Чемезов объяснил, зачем "Ростеху" национализированный ЧЭМК

17 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Экономика Челябинская область В России
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

"Нужен металл для пушек". Чемезов объяснил, зачем "Ростеху" национализированный ЧЭМК

"Ростех" уже нашел заинтересованных инвесторов, которые готовы купить 75% "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), но их имена пока не называются. Сама госкорпорация оставит за собой 25% и строит планы по переносу производства на вырученные от продажи доли средства. Перенести неэкологичное производство за город ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорит, что без продукции национализированного недавно предприятия "мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки". В интервью РБК он также пожаловался на бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова, при котором "большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж". "При этом на продукцию, которую они нам продавали, постоянно поднимались цены. Мы уже говорим: "Слушайте, пора заканчивать", - добавил Чемезов.

В феврале этого года Генпрокуратура обвинила Антипова и его партнеров в незаконной приватизации предприятия в 90-е. Уже через месяц суд согласился с Генпрокуратурой и изъял у собственника долю в пользу государства. ЧЭМК был основным активом Антипова и самым прибыльным его заводом.

Генпрокуратура в своем иске заявляла, что ЧЭМК поставляет на экспорт продукцию, использующуюся недружественными странами для производства вооружений. В компании заявляли, что не относятся к военно-промышленному комплексу и просто поставляют ферросплавы металлургическим предприятиям, а они уже отправляют сталь различным заводам, в том числе оборонным.

Теги: чэмк, национализация, сергей чемезов, ростех


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.04.2024 08:01 Мск "Ариант" пожаловался в Верховный суд на челябинский арбитраж и дело о национализации
Ранее 05.04.2024 16:33 Мск Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК
Ранее 28.03.2024 15:43 Мск ГП в четыре раза увеличила сумму иска по "делу ЧЭМК" и добавила требования к "Арианту"
Ранее 04.03.2024 08:15 Мск Активы уральского миллиардера Антипова могут передать "Ростеху"
Ранее 26.02.2024 16:30 Мск Миллиардер Юрий Антипов задержан после "национализации" его уральских заводов
Ранее 26.02.2024 12:48 Мск Заводы группы ЧЭМК перейдут в собственность государства — решение суда
Ранее 13.02.2024 07:02 Мск "Попали под недружественный контроль". Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов бизнесмена Антипова
Ранее 08.02.2024 09:07 Мск Суд арестовал имущество "Серовского завода ферросплавов"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети