Убийце и насильнику Воробьеву из Североуральска отказали в условно-досрочном

Краснотурьинский городской суд отказал жителю Североуральска Леониду Воробьеву, осужденному за изнасилование и убийство, в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в феврале 2015 года в квартире в пос. Калья осужденный, будучи пьяным, задушил своего знакомого. Сразу после этого Воробьев отправился к своей знакомой, проживающей в квартире по этому же адресу. Мужчина угрожал пострадавшей, а после изнасиловал. Закончив, Воробьев переместил труп под лестницу в подъезде дома.

В июле того же года уральца признали виновным по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера), и назначили ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Накануне осужденный попытался выйти условно-досрочно. В прокуратуре отметили, что на момент рассмотрения судом ходатайства, Воробьеву оставалось сидеть 2 года 10 месяцев и 15 дней.

"Сотрудник прокуратуры в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства осужденного, указав на его нестабильное поведение в период отбывания наказания, наличие действующих дисциплинарных взысканий за допущенные в исправительной колонии нарушения. Суд, с учетом мнения прокурора и позиции администрации исправительного учреждения, отказал Леониду Воробьеву в удовлетворении ходатайства", - добавили в ведомстве.

Осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении.