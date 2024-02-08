Тувинские депутаты предложили увольнять чиновников за порочные поступки

Госслужащих предложено увольнять за поступки, порочащие их честь и достоинство, совершенные вне слжубы. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами Верховного хурала Республики Тыва.

Проект предлагает дополнить закон о госслужбе положением, что основанием расторжения служебного контракта может быть совершение государственным гражданским служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, при осуществлении профессиональной служебной деятельности и во внеслужебное время.

Депутаты отмечают, что правонарушения, например пьяная езда, наказывается в соответствии со специальным законодательством, но применение действующих оснований увольнения по инициативе представителя нанимателя представляется затруднительным, так как такие действия совершаются во внеслужебное время и не подпадают под действующие ограничения и запреты. При этом госслужба направлена на реализацию публичных интересов, а значит, совершение порочных поступков подрывает авторитет власти.