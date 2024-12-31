Закрыт аэропорт Казани
Закрыт аэропорт Казани.
По данным пресс-секретаря Росавиации Артёма Кореняко, ограничения носят временный характер. Причина не названа.
Такое случается, когда есть угроза атаки беспилотников.
14:35 мск.FT: Украина вынуждена будет подписать договор с Россией, где пропишут её отказ от территорий
14:20 мск.Метро Петербурга появится в Красносельском районе
13:50 мск.Минобороны: Потери ВСУ на Курском направлении – почти 46 тысяч солдат
13:30 мск.Морспасслужба: Новых утечек мазута из танкеров "Волганефть" нет
12:25 мск.Писатель Стивен Фрай и мэр Лондона стали рыцарями
12:14 мск.Зато без российского газа. На Украине в 4 раза поднимают тарифы
12:10 мск.Армия России уничтожила место производства пороховых зарядов ВСУ
11:50 мск.На Кубани после разлива мазута спасены сотни птиц
11:10 мск.Над Россией сбиты 68 беспилотников
10:30 мск.На Кубани собрано почти 70 тысяч тонн повреждённого мазутом грунта
10:27 мск.Еще больше: Кравцов решил увеличить число школьных олимпиад
10:10 мск.Названа дата конференции, где обсудят будущее Сирии
09:50 мск.В Южной Корее выдан ордер на арест президента
09:05 мск.Закрыт аэропорт Казани
Вчера 21:30 мск.В ЛНР семеро подростков пострадали из-за подрыва неизвестного устройства
Вчера 21:25 мск.Россия и Украина обменялись пленными
Вчера 20:40 мск.Над Курской областью сбиты четыре ракеты ВСУ
Вчера 19:55 мск.В Москве экс-министра обороны Армении доставили в отдел полиции
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Закрыт аэропорт Казани.
По данным пресс-секретаря Росавиации Артёма Кореняко, ограничения носят временный характер. Причина не названа.
Такое случается, когда есть угроза атаки беспилотников.
Теги: Аэропорт, Казань, ограничения
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.