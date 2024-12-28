Губернатор Владимир Мазур исполнил мечту томского лицеиста - участника «Ёлки желаний»

Накануне губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с томским лицеистом Игорем Ивановым – участником всероссийской акции «Ёлка желаний», который загадал на Новый год встречу с главой региона в его рабочем кабинете.

Напомним, губернатор Владимир Мазур 16 декабря снял с «Елки желаний», установленной в Администрации Томской области, шарики с новогодними пожеланиями юных жителей области. Один из участников всероссийской акции – ученик восьмого класса лицея № 1 Игорь Иванов пожелал встретиться с главой региона. Сегодня губернатор осуществил мечту лицеиста, также пригласив на встречу маму мальчика Александру Валерьевну.

Губернатор Владимир Мазур рассказал Игорю и Александре Валерьевне Ивановым, что акцию «Ёлка желаний» инициировал Президент России.

«Владимир Владимирович Путин очень трепетно относится к «Ёлке желаний», и мы в Томской области ежегодно проводим акцию, исполняем детские мечты. Всегда с большим удовольствием участвую доброй акции лично», – отметил губернатор Владимир Мазур.

Глава региона обсудил с участниками встречи возможности, которые предоставляют молодежи томские университеты, колледжи и техникумы, а также вопросы развития производств и инфраструктуры территорий.

«Перед детьми, которые активны в школьной и общественной жизни, интересуются социально-экономическим развитием региона и страны, уважают историю и родителей, у нас в Томской области открыты все двери. Здесь молодежь получает востребованное во всем мире образование и находит работу по душе», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур, сделав участникам встречи новогодние подарки и пожелав успехов в наступающем 2025-м.