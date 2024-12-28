Игорь Бабушкин провёл итоговое в 2024 году заседание президиума политсовета астраханского отделения партии «Единая Россия»

Глава Астраханской области оценил работу отделения партии "Единая Россия" за г2024 од и поставил перед однопартийцами задачи в соответствии с итогами XXII съезда «Единой России», который состоялся 16 декабря в Москве. Игорь Бабушкин подчеркнул, что ключевая цель – продолжать оказывать помощь бойцам на передовой, а также семьям участников и ветеранам СВО.

Ещё одно важное направление – живое общение с людьми, исполнение просьб и наказов избирателей.

В 2024 году депутаты реготделения «Единой России» провели в Штабе общественной поддержки 537 приемов граждан, отработали почти 2000 обращений. Во всероссийском рейтинге по этому показателю Астраханская область в десятке лучших.Штабом общественной поддержки проведено более 2 800 мероприятий, в которых приняли участие более 88 тысяч человек. Партнерская сеть Штаба объединила 680 организаций. Среди них представители образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, молодежных объединений, НКО. На базе ШОП активно работают 24 партийных проекта, направленных на решение самых актуальных задач.

Глава региона сообщил, что обе избирательные кампании в этом году прошли достойно, выборы признаны легитимными, а результаты по явке и голосам, отданным за Президента и губернатора – рекордные.

В ходе заседания были вручены партийные билеты новым членам реготделения «Единой России».