В Подмосковье предотвращён теракт. Исполнителей нашли даже на Урале

В России задержаны подозреваемые в подготовке теракта. Возможных исполнителей нашли в Пермском крае, Московской и Свердловской областях.

Неизвестные в ноябре-декабре нашли через интернет в указанных регионах людей, готовых за 1 млн руб. убить в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения. Исполнители заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сработать при движении.

Сотрудники ФСБ России задержали "закладчиков" в момент прикрепления к автомобилю взрывного устройства. Всего "взяты" семеро, трое из которых являются несовершеннолетними, сообщает СКР.