Полпред Жога исполнит желания уральских детей

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога принял участие во всероссийской акции "Елка желаний".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Жога снял с новогоднего дерева шесть шаров с желаниями детей. Так, 16-летний Михаил из поселка Московского Тюменской области признался, что хочет побывать в Тобольске. 13-летний Денис из Талицы Свердловской области рассказал о мечте побывать в роли пожарного, а 5-летний Дима из Ханты-Мансийска – примерить на себя профессию пилота самолета.

11-летний Тимофей из Донецка мечтает получить в подарок микроскоп, а его трехлетняя сестра Дарья – игрушечную кухню. 11-летняя Аделина из Кыштыма (Челябинская область) очень любит хоккей, ее желание – встретиться с местной хоккейной командой "Трактор".

"Мечты ребенка – самые замечательные желания, потому что они искренние и идут от души. Приглашаю взрослых подключиться к исполнению желаний детей!", - отметил Артем Жога.

Уральский полпред заверил, что все детские желания обязательно будут исполнены.