Посольство выясняет, есть ли среди пострадавших в теракте в ФРГ россияне

Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в теракте в Магдебурге.

Отмечается, что у немецкой полиции нет никакой информации о пострадавших гражданах РФ. В больницах Магдебурга посольству отказались предоставить информацию со ссылкой на запрет обнародования личных данных пациентов, передает ТАСС.

20 декабря водитель черного BMW наехал на посетителей рождественского рынка. Как сообщила газета Bild, не менее 11 человек погибли, до 80 пострадали. При этом официально подтверждена гибель только двух человек, включая ребенка. Водитель, по данным очевидцев, нарочно направил машину в ту часть рынка, где было много семей с детьми. Власти назвали произошедшее терактом.

Подозреваемый задержан, он является выходцем из Саудовской Аравии, в Германии находится с 2006 года, имеет постоянный вид на жительство. В 2016 году мужчина получил статус беженца, был известен властям Германии как антиисламист.

На родине, в Саудовской Аравии, мужчина разыскивается по обвинениям, связанным с терроризмом, торговлей людьми из Саудовской Аравии и стран Персидского залива в ЕС. Как пишет Shot, известно, что Германия отказала саудитам в экстрадиции Талеба Абдулмохсена.