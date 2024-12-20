Орбан назвал сумму, которую ЕС и США потратили на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США потратили на Украину сообща 310 млрд евро.

По его словам, это "огромная сумма, просто кошмарная", на которую "можно было бы сотворить чудеса", передает РИА Новости.

По мнению Орбана, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, то "цены на энергию были бы гораздо ниже, экономический рост Европы гораздо выше, а европейцы жили бы гораздо лучше, чем сегодня".

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит 30 млрд евро Украине в 2025 году. В них также входят 18 миллиардов, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Эти деньги выделят в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Украине с начала конфликта.

Также стало известно, что США выделят еще 500 миллионов долларов Украине в качестве военной помощи. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В новом пакете - боеприпасы для артиллерии и приборы для защиты от биологических, химических и ядерных угроз со складов Пентагона.