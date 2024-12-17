30 миллиардов евро выдадут Украине в следующем году

Евросоюз (ЕС) предоставит 30 млрд евро Украине в 2025 году. В них также входят 18 миллиардов, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Об этом в Брюсселе рассказал представитель ЕС, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, эти деньги выделят в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Украине с начала конфликта.

Как пишет News.ru, главы 27 стран-участниц Европейского союза проведут саммит 19 декабря. На нем обсудят помощь Украине. Главы стран переживают о том, что вновь избранный президент США может отказать в помощи этой стране.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине кредита в размере 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных на Западе активов России.

Главная тема предстоящего саммита - приверженность поддержке Киева. Так сказал глава Евросовета Антониу Кошты.

"ЕС должен поддерживать Украину с тем, чтобы у нее была максимально сильная позиция для будущего развития ситуации. Украина должна решать свое будущее. Наша позиция: никаких решений по Украине без Украины", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что 500 миллионов долларов будет стоить пакет новой военной помощи Украине от США. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В новом пакете - боеприпасы для артиллерии и приборы для защиты от биологических, химических и ядерных угроз со складов Пентагона.

Также Киеву предоставят высокоскоростные ракеты, беспилотники, транспорт высокой мобильности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".