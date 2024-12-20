Томским общественникам вручили благодарственные письма губернатора

Сегодня в обладминистрации состоялось пленарное заседание Общественной палаты Томской области. Первый заместитель губернатора Андрей Дунаев поблагодарил членов Общественной палаты за участие в социально-значимых мероприятиях, в том числе сборе и доставке гуманитарных грузов в зону проведения СВО.

«Для достижения стратегических целей развития страны власть и общество, объединяя силы и ресурсы, должны последовательно решать поставленные задачи. Успех невозможен без открытого диалога и вовлеченности жителей региона", — сказал Андрей Дунаев.

Председатель Общественной палаты Андрей Макаренко отметил, что в 2024 году на территории Томской области зарегистрировано 60 новых некоммерческих организаций (НКО). Большая часть организаций развивает гражданские инициативы в патриотической деятельности, спорте, благотворительности, культуре и медиасфере.

Всего в регионе около 1,5 тысячи. НКО, из них более 500 — общественные объединения, включая 20 региональных отделений политических партий; 197 — религиозные организации; более 700 — иные некоммерческие организации.

Сохранением национальных и культурных традиций занимаются четыре общины малочисленных народов Севера, 15 национально-культурных автономий.Из 197 религиозных организаций 143 относятся к Русской православной церкви, 13 — мусульманским религиозным организациям; 3 религиозные организации Римско-католической церкви, 38 представляют иные религиозные течения.

Членам Общественной палаты Томской области Андрей Дунаев вручил благодарственные письма губернатора Томской области за активную гражданскую позицию; Андрей Макаренко — благодарственные письма Общественной палаты России за вклад в организацию общественного наблюдения за голосованием на выборах Президента Российской Федерации, а также победителю конкурса стихов «Моя большая семья», ученику гимназии № 13 г. Томска Артему Хлынову.