Путин вспомнил о демографии в Советском Союзе, а в России "делают недостаточно"

Владимир Путин вспомнил о демографии в Советском Союзе и сравнил ее с нынешней рождаемостью в России. Президент признал, что сейчас власти "делают недостаточно".

Сегодня во время подведения итогов 2024 года Путин отметил, что вопрос демографии – это важный вопрос для многих стран мира, в особенности для России. Президент напомнил, что в Советском Союзе был достигнут уровень 2% рождаемости – то есть два ребенка на одну женщину. По его словам, в России этот показатель доходил до 1,7, но затем упал до 1,41.

"Это мало", - признал Путин.

Он перечислил страны, в которых есть проблемы с рождаемостью: Финляндия, Норвегия, Испания, Япония, Южная Корея. В России, чтобы обеспечить воспроизводство населения, нужно поднять коэффициент до 2,1, а чтобы росло – до 2,3. Власти приняли ряд мер – это единое пособие для семей с детьми; материнский капитал; сохранение семейной ипотеки под 6% и другие.

"Хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов РФ – это вызов для многих стран мира, и для России. Мы делаем немало, но недостаточно", - заключил Владимир Путин и призвал менять ситуацию.