Уральскому подростку, поджегшему знакомого, ужесточили приговор

Свердловский областной суд ужесточил наказание подростку, поджегшему своего знакомого. Срок в колонии увеличен больше чем в два раза.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, все случилось в августе 2023 года в уральском поселке Монетный: несколько подростков 13-16 лет решили покататься на питбайке и запаслись бензином. Небольшое количество бензина пролилось на одежду 13-летнего парня. Затем один из старших ребят по имени Данил достал зажигалку и чиркнул ей возле младшего.

На несчастном подростке загорелась одежда, а затем и он сам. В итоге парень чудом остался жив, но получил серьезные увечья. А в отношении Данила возбудили уголовное дело.

В дальнейшем Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Поджигателю назначили 2 года лишения свободы в воспитательной колонии. Также с Данила (а в случае отсутствия у него дохода – с его матери) было взыскано 900 тысяч рублей в пользу пострадавшего. А в пользу матери подожженного подростка суд взыскал компенсацию в 50 тысяч рублей.

В Свердловский областной суд на приговор было подано апелляционное представление прокурора. Также с апелляционной жалобой обратился адвокат Данила. В итоге решение было изменено, а статья переквалифицирована на более тяжкую.

Облсуд признал подростка виновным по статье "Покушение на убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений". Ему назначено 4,5 года в воспитательной колонии. А в пользу представителя пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в 850 тысяч рублей. Как пояснили в суде, это сумма с учетом уже частичного возмещения.