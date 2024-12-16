16 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

ЗакСО подписало межпарламентское соглашение о сотрудничестве с Народным Советом ДНР

Председатели законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и Народного Совета ДНР Константин Кузьмин подписали межпарламентское соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Встреча прошла в рамках Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

"Это соглашение – продолжение той работы, которая у нас уже идет. Теперь она будет более системной. Мы продолжим консультировать донецких парламентариев, обмениваться опытом в законотворчестве. Межпарламентское соглашение поможет укрепить сотрудничество и дружбу между нашими регионами", - написала Бабушкина в своих социальных сетях.

Напомним, что межпарламентское сотрудничество между регионами действует с 2022 года. Средний Урал помогает восстанавливать инфраструктуру в республике, ежеквартально направляет грузы гуманитарной помощи, в том числе с повседневными вещами, а также занимается подготовкой к школе воспитанников детских домов и детей из многодетных семей.

Теги: ЗакСО, Народный совет ДНР, соглашение, сотрудничество


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