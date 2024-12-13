500 миллионов долларов будет стоить новая военная помощь Украине

500 миллионов долларов будет стоить пакет новой военной помощи Украине от США. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление есть на сайте госдепартамента США, сообщает РИА Новости.

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В новом пакете - боеприпасы для артиллерии и приборы для защиты от биологических, химических и ядерных угроз со складов Пентагона.

Также Киеву предоставят высокоскоростные ракеты, беспилотники, транспорт высокой мобильности.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

Премьер Словакии Роберт Фицо полагает, что западные страны могут разделить Украину, как это было с Чехословакией в 1938 году. Украина может потерять большую часть территории и не вступит в НАТО.

Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Каш Патель, выбранный избранным президентом США Дональдом Трампом, планирует начать расследование против украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, народ США должен знать, куда на Украине деваются деньги, которые им в помощь высылает США.