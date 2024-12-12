Кандидат в главы ФБР хочет расследовать дело против Зеленского

Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Каш Патель, выбранный избранным президентом США Дональдом Трампом, планирует начать расследование против украинского лидера Владимира Зеленского.

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Об этом он сказал в интервью на подкасте Kash's Corner, сообщают Известия .

По его словам, народ США должен знать, куда на Украине деваются деньги, которые им в помощь высылает США.

"Это деньги налогоплательщиков. Я не знаю, как конгрессу удается выходить сухим из воды. И Зеленский на свободе", – заявил Патель.

Он добавил, что Зеленскому нельзя доверять, особенно после падения украинской ракеты в Польше, которую президент Украины выставлял за российскую.

Во время первого президентства Каш Патель был должностным лицом Совета национальной безопасности США, старшим советником исполняющего обязанности директора Национальной разведки и начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны США.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй объявил о своем досрочном уходе с должности руководителя ведомства.

Отказ Зеленского мобилизовать украинцев с 18 лет, как рекомендовал и почти настаивал Вашингтон, подорвал его отношения с Белым домом. Об этом пишет британская The Telegraph.

Напомним, недавно глава Госдепа Энтони Блинкен призвал мобилизовать с 18 лет, так как это самое лучшее решение для Украины. А официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США экипируют каждого украинца, если возраст призыва на фронт снизят до 18 лет. Причем, по словам американских официальных лиц, это общее мнение западных политиков.

Однако Зеленский не просто отказался это делать, а фактически выдвинул ультиматум Западу: давайте больше оружия, а не требуйте воевать живой силой. Он вспомнил, что нужно беречь жизни граждан Украины и приоритетом является сохранение жизней, а не сохранение оружия на складах. А на Западе берегут оружие, но жизни украинцев - нет.