Фицо: Запад после своего провала разделит Украину

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что западные страны могут разделить Украину, как это было с Чехословакией в 1938 году. Об этом он заявил в интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo, сообщает ТАСС. Украина может потерять большую часть территории и не вступит в НАТО.

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Также Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтобы отдать дань уважения воинам-освободителям, сообщает Газета.ру

До этого премьер заявил о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.

Фицо уже сообщал о таком решении в социальной сети. Он отметил, что из-за своего решения посетить Москву в мае он подвергся нападкам со стороны оппозиции.

Премьер-министр уже заявлял, что не боится критики европейских лидеров, потому что его уже и так критикуют.