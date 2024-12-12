12 Декабря 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов поручил усилить контроль за точками продажи вредных веществ

В Правительстве Кировской области на заседании антинаркотической комиссии под председательством губернатора Александра Соколова рассмотрели итоги работы по организации антинаркотических мероприятий в ряде муниципальных образований.

В ходе обсуждения было отмечено, что антинаркотической комиссии города Кирова необходимо усилить адресную работу с потребителями наркотических средств, в том числе несовершеннолетними, по предупреждению совершения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Глава региона подчеркнул, что необходимо усилить контроль за точками продажи вредных веществ.

"У нас не должно быть специализированных магазинов с яркой рекламной вывеской о продаже вредных веществ. О том, что в городе есть такая торговая точка, должен знать только потребитель. Мы не можем запретить продажу товара, который официально не признан запрещенным к употреблению, но можем установить правила торговли. Нужно проработать этот вопрос", — сказал губернатор Александр Соколов.

(2024)|Фото: пресс-служб

По поручению Государственного антинаркотического комитета члены комиссии также обсудили состояние и эффективность профилактической работы по предупреждению вовлечения граждан, в том числе иностранных, в незаконный оборот наркотиков. Такая разъяснительная работа уже проводится со студентами в кировских вузах. Принято решение проводить лекции, разъясняющие ответственность за нарушения российского законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также тематические встречи и лекции пройдут на кировских предприятиях, которые привлекают к работе иностранцев.

Также на заседании был утвержден план работы комиссии на 2025 год.

Теги: александр соколов, иностранные граждане, антинаркотическая комиссия


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