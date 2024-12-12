В Краснотурьинске судебный пристав по счастливой случайности спас мужчину от мошенников

В Краснотурьинске судебный пристав по ОУПДС по счастливой случайности уберег местного жителя от мошенников, выдающих себя за сотрудников ФСБ.

Инцидент произошел прямо на прилегающей к городскому суду территории, когда прапорщик внутренней службы Алексей Живаев проводил обход. Его внимание привлек громкий разговор двух мужчин у припаркованного автомобиля, которые просили третьего одуматься и разблокировать двери.

Подошедшему приставу незнакомцы пояснили, что в машине сидит их старший брат, который сейчас разговаривает с кем-то по телефону. В это время на пассажирском сидении лежали документы, в том числе удостоверяющие личность.

Живаев оценил обстановку, постучался в окно водителю и, предъявив документы, попросил открыть. После он попросил мужчину заглушить автомобиль и объяснить, что происходит. Доверчивый гражданин рассказал, что ему позвонил "сотрудник ФСБ", который сказал выполнять все его требования. Взяв телефон пристав увидел, что звонок поступил из приложения WhatsАpp.

Тогда мошенник продолжил вести диалог уже с приставом, в котором постоянно просил передать телефон обратно владельцу номера. Отключив звонок, Живаев разъяснил гражданину, что такие звонки поступают только от мошенников и что в подобных случаях лучше сразу обращаться в полицию. Одного из братьев пристав попросил не оставлять мужчину одного и находиться рядом в ближайшее время, так как наверняка мошенники продолжат звонить. Он так же порекомендовал установить на телефон блокировку сомнительных номеров.