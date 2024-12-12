12 Декабря 2024
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Фото: Накануне.ru

Дети "проели" бюджет? В уральском городе оказались под угрозой закрытия детсады

У Народного фронта появилась масса вопросов к сфере образования уральского города Дегтярск. В президентском движении не исключают, что ситуация может быть связана с работой главы города Вадима Пильникова, которого на днях задержали силовики.

Как рассказал в своем Telegram-канале руководитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин, по словам жителей, администрация Дегтярска не выделила бюджет на прохождение медкомиссии сотрудниками дошкольных учреждений. Из-за этого часть садиков оказалась под угрозой закрытия. Усугубляет ситуацию отсутствие лицензии у местной поликлиники на проведение медосмотров.

Также, со слов родителей, мэрия выделила бюджет на питание на год, не учитывая инфляцию и другие моменты.

"И "дети его проели" (цитата), поэтому во всех детских садах города убрали один прием пищи (второй завтрак) и новогодние подарки, что сильно возмущает родителей всего города уже не один месяц", - рассказал Савин.

Он предположил, что все это может быть связано с работой главы города, которого недавно арестовали.

"Если это все так, то у Народного фронта вопрос ко многим чиновникам нашего региона. В курсе ли происходящего новый министр образования? Прокуратура Ревды планирует проверить местное управление образования? Эти и другие вопросы мы зададим всем ответственным за наших детей лицам при должностях и погонах", - пообещал Вадим Савин.

Напомним, на прошлой неделе главу Дегтярска Вадима Пильникова задержали силовики. Ему вменили статью УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Чиновник отправлен под арест и встретит новый год в СИЗО.

Теги: образование, Народный фронт, бюджет, Дегтярск


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