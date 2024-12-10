В Екатеринбурге арестован охранник-мигрант, заманивший школьницу к себе в подсобку

В Екатеринбурге арестован мигрант, удерживавший у себя в подсобке девочку против ее воли. Возбуждено уголовное дело, которое взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщает информационный центр СК России, в ноябре этого года мужчина заманил 9-летнюю девочку в административное здание на улице Корепина в уральской столице, в котором он работал охранником. После этого он стал удерживать ребенка взаперти. В какой-то момент злоумышленник испугался, что другие сотрудники услышат крики девочки, и отпустил ее.

После того, как силовики возбудили уголовное дело, охранник был задержан. Выяснилось, что он является гражданином Таджикистана. Сейчас фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что охранник обманом убедил девочку зайти с ним в подсобное помещение, после чего закрыл входную дверь и посадил школьницу к себе на колени. Перед тем, как отпустить ее домой, мигрант дал ей деньги и шоколадку.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования данного дела. Исполнение поручения уже поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении жителя Екатеринбурга, на которого напали мигранты в автобусе.