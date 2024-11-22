"Мы их приветствуем". Песков заявил, что Россия нуждается в мигрантах

Россия нуждается в мигрантах на фоне сложной демографической ситуации, так РИА Новости сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что иностранная рабочая сила нужна для динамичного развития страны и реализации всех планов.

"Мигранты — это потребность. (...) Конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем", — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил о необходимости регламентировать трудовую миграцию, чтобы исключить преступность среди мигрантов. По его словам, правила должны быть жесткими, но удобными и понятными.

Накануне Госдума утвердила обращение к Правительству о миграционной политике. Его детали привел спикер Госдумы Вячеслав Володин. В документе содержатся предложения системных мер, в том числе во исполнение разработанных и принятых с начала этого года 13 законов.

В части владения мигрантов русским языком депутаты считают правильным расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме утвердить закрытый перечень государственных учреждений, уполномоченных принимать экзамены и принять другие схожие меры. В сфере организации трудовой миграции предложено установить четкие параметры количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов с учетом потребности рынка труда и другие меры.