29 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Соловьев обрушился на "Ельцин-центр" и призвал Жогу навести порядок на Урале

Известный телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на екатеринбургский "Ельцин-центр". Поводом для гнева федерального журналиста стало несостоявшееся выступление в "ЕЦ" Нины Хрущевой – правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущева.

Напомним, Хрущева должна была выступить в "Ельцин-центре" 26 ноября. Политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке собиралась презентовать в Екатеринбурге свою книгу "Никита Хрущев. Вождь вне системы". Однако члены движения "Зов народа" возмутились планируемым мероприятием и указали, что правнучка Хрущева публично продвигает радикальную антироссийскую позицию. Они потребовали отменить выступление и обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции России. Позже "ЕЦ" сам сообщил, что презентации книги Хрущевой не будет.

В своей программе "Полный контакт" Владимир Соловьев не стеснялся в выражениях, комментируя ситуацию.

"Правду покажите в вашем долбаном "Ельцин-центре"! Гоните оттуда всю эту либеральную сволочь с ее гендерно-нейтральными туалетами и трибуной для подонков! Дайте возможность Жоге (новый полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, - прим. Накануне.RU) навести порядок на Урале. Изгоните бесов из Екатеринбурга!", - призвал Соловьев.

Он отметил, что уральские промышленники делают все для победы.

"И им в спину вот такой нож – гнилой зуб либерализма! И такие покусывающие либерастичные твари, впившиеся в уральского рабочего, предпринимателя, промышленника. Сколько это все можно терпеть? Всю эту сволочь, которая пытается нашу... Въелась либерастичная дрянь! Просто въелась… Чистить это надо каленым железом. И провести расследование о том, кто пригласил врага России, гражданку США Хрущеву, наговорившую себе на несколько статей. Кто ее пригласил не на допрос в прокуратуру, а в "Ельцин-центр", - добавил ведущий.

Напомним, в августе Соловьев, ранее нелестно отзывавшийся о Екатеринбурге и называвший его не иначе, как "город бесов", посетил уральскую столицу. Во время визита он заявил, что "враг нас хочет уничтожить".

Теги: Ельцин-центр, Соловьев, Хрущева, Жога, выступление, Екатеринбург


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Ранее 25.11.2024 13:40 Мск "Ельцин-центр" отменил выступление правнучки Хрущева после обращения общественников

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