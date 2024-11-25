25 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Ельцин-центр" отменил выступление правнучки Хрущева после обращения общественников

В Екатеринбурге "Ельцин-центр" отменил выступление Нины Хрущевой – правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущева. Это произошло после обращения общественников в прокуратуру и Минюст.
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Хрущева должна была выступить в "ЕЦ" 26 ноября. Политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке собиралась презентовать в Екатеринбурге свою книгу "Никита Хрущев. Вождь вне системы".

Однако члены движения "Зов народа" возмутились планируемым выступлением Нины Хрущевой в "Ельцин-центре". Как сообщает Telegram-канал SHOT, причина в том, что правнучка Хрущева публично продвигает радикальную антироссийскую позицию.

"Она множество раз осуждала СВО и говорила о развале России, подробно рассуждала о том, как наша страна перестанет существовать в нынешних пределах. В связи с этим общественники попросили проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление в "Ельцин-центре", - пишет канал.

С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции России. Впрочем, сегодня "ЕЦ" сам сообщил о том, что презентации книги Хрущевой не будет.

"К сожалению, мероприятие отменено по техническим причинам. Приносим свои извинения", - говорится в Telegram-канале центра.

Нина Хрущева последние годы живет в США. Она профессор Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, пропаганде, а также по истории России.

Напомним, в мае "Ельцин-центр" отменил мастер-класс с художницей Алисой Горшениной после жалоб общественников.

Теги: Хрущева, Ельцин-центр, выступление, отмена, Екатеринбург


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