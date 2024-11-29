Полиция применила водометы и слезоточивый газ при разгоне митинга в Тбилиси

Сотрудники спецназа МВД Грузии полностью вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси.

Акция протеста началась в четверг вечером. Как передает ТАСС, участники демонстрации жгли мусорные баки и деревянные стулья. Силовики применили водометы и слезоточивый газ.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, правоохранители задержали 43 человека за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и за мелкое хулиганство. При разгоне митинга пострадали 32 полицейских.

Напомним, 28 ноября правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что Грузия не станет вести переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года, а до конца 2028 года будет отказываться от любых бюджетных грантов ЕС. Это заявление возмутило президента страны Саломе Зурабишвили, которая обвинила партию в конституционном перевороте.

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. В стране начались протесты.