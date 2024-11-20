Протест в Тбилиси завершился после оттеснения граждан с проспекта Чавчавадзе

Митинг оппозиции в центре Тбилиси завершился после того, как силовики оттеснили протестующих с проспекта Чавчавадзе, где они провели всю ночь. Об этом сообщает ТАСС.

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После того, как полиция выстроилась кордоном в два ряда на проспекте Меликишвили, один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе сказал протестующим, что продолжать митинг нет смысла. Он призвал всех идти домой и готовиться к дальнейшим протестам. Место также покидают правоохранители.

Оппозиция в Тбилиси провела третью ночь подряд на проспекте Чавчавадзе перед зданием госуниверситета.

Во вторник мы сообщали, что спецназ Грузии разогнал протестующих у Тбилисского университета. Полиция разобрала установленные оппозиционерами палатки и баррикады. Также эвакуировали автомобили, с помощью которых были заблокированы дороги.

Протесты начались перед Тбилисским государственным университетом в воскресенье вечером.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными.