Свердловскую тушенку впервые начали поставлять в ОАЭ

Тушенку, изготовленную в Свердловской области, впервые начали поставлять в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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"Предприятия Уральского региона по производству консервированной продукции выходят на новые рынки сбыта. В этом году из Свердловской области впервые экспортировали более 2 тонн тушенки в ОАЭ", - рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Всего с начала 2024 года уральские таможенники оформили 335 тонн тушенки. Из Челябинской области отгрузили 325 тонн, включая мясо птицы, дичи и субпродуктов. По данным управления, основные поставки мясной консервированной продукции идут в Казахстан.

Летом сообщалось, что уральские шоколадные конфеты впервые начали поставлять в ОАЭ. Также поставки своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты начала свердловская птицефабрика "Рефтинская".