Уральская птицефабрика "Рефтинская" начала поставки в торговые сети ОАЭ

Свердловская птицефабрика "Рефтинская" начала поставки своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральской агропромышленной группы", наггетсы, тушка, голени, филе грудки и бедра уже продаются в двух торговых сетях ОАЭ. Предварительный объем экспорта в этом направлении составит около 50 тонн в месяц.

Ранее птицефабрика "Рефтинская" успешно прошла аудиторскую проверку Gulftic-ICSC Halal и получила международный сертификат, позволяющий поставлять халяльную продукцию на зарубежный рынок, в том числе в страны Персидского залива. Среди последних Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман и Иран. Сертификацию прошла вся группа продукции: от тушки и субпродуктов до полуфабрикатов и колбас.

Также в прошлом году уральская птицефабрика начала поставки в Белоруссию и Казахстан.