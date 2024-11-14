Уральские таможенники перечислили рекордную сумму в бюджет РФ

С начала 2024 года уральские таможенники перечислили в федеральный бюджет 100 млрд 600 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, это максимальный показатель за всю историю ведомства.

Прошлый рекорд был установлен в 2023 году. Тогда за 12 месяцев управление перечислило в государственную казну 100 млрд 400 млн рублей.

"Уральский регион традиционно является экспортно-ориентированным. Несмотря на внешнее давление, внешняя торговля развивается, говорить о спаде и стагнации не приходится. Мы отмечаем переориентацию торгово-логистических каналов поставок, разворот нашего бизнеса на новые страны", - прокомментировал ситуацию глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Как добавили в ведомстве, до конца 2024 года в бюджет РФ планируется перечислить еще не менее 15 млрд рублей.

Напомним, также в этом году уральским таможенникам доверили оформление делящихся и радиоактивных материалов. Теперь оформление подобных грузов будет проводиться исключительно на двух таможенных постах – Уральском и Московском.