Будьте бдительны: В Турцию ввезли из-за рубежа фальшивые доллары на сумму $1 млрд

Общая сумма фальшивых долларов, ввезенных в Турцию из-за рубежа, может превысить $1 млрд. Об этом пишет Ekonomim, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Турцию контрабандно ввезли ненастоящие банкноты, предположительно, на $600 млн.

Все "подделки" распространяют в обменниках и магазинах, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Они принимаются через старые автоматические системы, которые не распознают фальшивки. Как сообщают Известия, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

В Стамбульском Гранд-Базаре уже не принимают любые 50 и 100 долларов, так как они не проходят проверку. Фальшивые деньги отпечатаны на оригинальной бумаге, но без других характерных признаков.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) посоветовала россиянам брать в Турцию доллары нового образца или другую конвертируемую валюту. Об этом сообщал РБК.

Сегодня в Минэкономразвития заявили, что текущее ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами. Там указали, что российская экономика стала гораздо меньше зависеть от расчетов в валютах недружественных государств. Доля рубля и валют дружественных стран во втором полугодии составила 82% в экспорте и 78% в импорте.

А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на фоне роста доллара напомнил, что россияне получают зарплату в рублях.

27 ноября официальный курс доллара от ЦБ РФ превысил 108 рублей впервые с 17 марта 2022 года.